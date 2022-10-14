Lexus представил компактный электрокроссовер с запасом хода 450 км — Finance.ua
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Lexus представил компактный электрокроссовер с запасом хода 450 км

Технологии&Авто
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Lexus представил компактный электрокроссовер с запасом хода 450 км
Lexus представил компактный электрокроссовер с запасом хода 450 км, Фото: Lexus
Опубликовано фото нового Lexus UX300e. Компактный электрокроссовер вслед за бензиновой моделью прошел серьезную модернизацию и поступит в продажу с весны 2023 года.
Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.
Электромобиль Lexus UX300e практически не изменился снаружи, разве что дизайн оптики несколько освежили. Основные изменения скрыты внутри.
В салоне Lexus UX300e 2023 появился увеличенный 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей. Он стал сенсорным — от предшественника предшественника решили отказаться. Кроме того, у кроссовера новый рычаг КПП и изменены переключатели на центральной консоли. Среди опций появилась функция доступа в салон из смартфона.
Фото: Лексус
Фото: Лексус
Силовая установка Lexus UX300e серьезно доработана. Электромотор по-прежнему развивает 204 л. с., но установлена увеличенная батарея на 72,8 кВт∙ч. Благодаря ей запас хода вырос на 40% — до 450 км.
Кроме того, электромобиль Lexus получил новые задние амортизаторы Yamaha и перенастроенный руль. А усиленная шумоизоляция сделала автомобиль тише внутри.
Фото: Лексус
Фото: Лексус
По материалам:
Фокус
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