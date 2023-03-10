Lexus может выпустить новый гибридный внедорожник Lexus LX 700h — Finance.ua
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Lexus может выпустить новый гибридный внедорожник Lexus LX 700h

Фондовый рынок
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Актуальное поколение роскошного внедорожника Lexus LX, представленное нынче с бензиновыми и дизельными моторами, может получить новую гибридную модификацию. Она появится на рынке под названием Lexus LX 700h. Компания уже зарегистрировала новый индекс сразу в нескольких странах.
Пока Lexus не объявлял о выходе гибридного LX официально, но на то, что в ближайшем будущем он появится на рынке, намекает тот факт, что японский автогигант оформил права на название Lexus LX 700h сразу в двух странах: в Канаде и на Филиппинах.
Какими характеристиками будет наделен новый Lexus LX, пока можно только догадываться. Говорят, что он разделит силовую установку с гибридными Toyota Tundra и Sequoia. Если это действительно так, то движущей силой Lexus LX 700h станет бензиновая «турбошестерка» в сочетании с электромотором, аккумулятором и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача такой силовой установки составит 442 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента.
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По материалам:
mmr.ua
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