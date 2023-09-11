Летний пассажиропоток во внутреннем сообщении вырос на 67% по сравнению с 2022 годом — УЗ
АО «Укрзализныця» летом этого года во внутреннем сообщении перевезло 6,7 млн пассажиров, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Отмечается, что 6,7 млн пассажиров воспользовались поездами внутреннего сообщения.
«Самыми популярными направлениями были такие: Киев — Львов, Харьков — Львов, Днепр — Львов, Киев — Одесса, Киев — Славское, Киев — Ворохта», — говорится в сообщении.
Кроме того, популярностью пользовались все поезда к горам — Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня, Рахов, Славское — по всем направлениям.
Этим летом УЗ для наиболее популярных маршрутов назначила 31 дополнительный поезд, ими совершен 381 рейс. Также железнодорожники ежедневно добавляют вагоны в существующие поезда, которые курсируют на запад Украины: Ивано-Франковск, Черновцы
и т. д.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью