Летний пассажиропоток во внутреннем сообщении вырос на 67% по сравнению с 2022 годом — УЗ Сегодня 07:43 — Личные финансы

Летний пассажиропоток во внутреннем сообщении вырос на 67% по сравнению с 2022 годом — УЗ

АО «Укрзализныця» летом этого года во внутреннем сообщении перевезло 6,7 млн ​​пассажиров, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что 6,7 млн пассажиров воспользовались поездами внутреннего сообщения.

«Самыми популярными направлениями были такие: Киев — Львов, Харьков — Львов, Днепр — Львов, Киев — Одесса, Киев — Славское, Киев — Ворохта», — говорится в сообщении.

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Кроме того, популярностью пользовались все поезда к горам — Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня, Рахов, Славское — по всем направлениям.

Этим летом УЗ для наиболее популярных маршрутов назначила 31 дополнительный поезд, ими совершен 381 рейс. Также железнодорожники ежедневно добавляют вагоны в существующие поезда, которые курсируют на запад Украины: Ивано-Франковск, Черновцы и т. д.

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