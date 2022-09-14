Летающее такси XPeng уже в октябре перевезет первых пассажиров — Finance.ua
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Летающее такси XPeng уже в октябре перевезет первых пассажиров

Технологии&Авто
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Летающее такси XPeng уже в октябре перевезет первых пассажиров
Летающее такси XPeng уже в октябре перевезет первых пассажиров, Фото: Xpeng
На выставке Gitex Global Technology в Дубае продемонстрирует летающее такси XPeng Voyager X2. По утверждению разработчиков, оно уже практически готово к эксплуатации, и они намерены показать его возможности.
Об этом пишет сайт CarNewsChina.
В рамках выставки пройдут демонстрационные полеты — такси будут возить своих первых пассажиров. XPeng уже получил все необходимые для этого разрешения в департаменте гражданской авиации Дубая.
Беспилотное такси XPeng Voyager X2 разрабатывают в Китае с 2013 года, и оно уже совершило более 15 000 успешных тестовых полетов. С 2024 года начнется серийное производство.
Новый XPeng Voyager X2 выполнен из композитных материалов и весит всего 360 кг. В его салоне установлены два кресла и три сенсорных дисплея для мультимедиа и навигации. Беспилотник получил сразу восемь электромоторов, причем каждый из них вращает отдельный винт.
Воздушное такси способно взлетать и садиться вертикально. Оно развивает 130 км/ч и может подниматься на высоту 1 км. Заряда батареи хватает на 35 минут полета.
По материалам:
Фокус
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