Lenovo увеличила чистую прибыль на 6% — Finance.ua

Lenovo увеличила чистую прибыль на 6% Сегодня 01:58 — Фондовый рынок

Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 6%.

Как говорится в пресс-релизе Lenovo, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 30 сентября, составила $541 млн, или $4,54 в расчете на акцию, по сравнению с $512 млн, или $4,42 на акцию, за первый квартал прошлого фингода. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали чистой прибыли на уровне $473 млн.

Выручка компании уменьшилась на 4%, до $17,09 млрд, по сравнению с $17,87 млрд за аналогичный период годом ранее. При этом показатель сократился впервые более чем за два года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал выручку на уровне $16,9 млрд.

Выручка подразделения Solutions & Services Group (SSG), созданного в апреле прошлого года с целью объединения всех сервисов и решений компании, увеличилась на 26%, до рекордных $5,4 млрд, маржа операционной прибыли составила 21,4%.

Выручка подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG) выросла на 33%. Акции Lenovo дешевеют на 0,7% на торгах в Гонконге в четверг. Рыночная стоимость компании с начала этого года снизилась на 33,5%.

fixygen По материалам:

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