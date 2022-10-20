Lenovo представил ноутбук с растягивающимся экраном (видео) — Finance.ua

Lenovo представил ноутбук с растягивающимся экраном (видео)
Lenovo продемонстрировала ноутбук, который способен выдвигаться вертикально, обеспечивая больше рабочего пространства для пользователя.
Об этом сообщает The Verge.
Технические спецификации компьютера остаются неизвестными, однако эксперты отмечают, что у него есть несколько проблем. К примеру, сколько может весить ноутбук, и как будет фиксироваться экран в полностью развернутом положении.
По данным ведомства, дисплей увеличился примерно на 50 процентов в высоту, что означает, что он может увеличиться с девяти до 13,5 дюйма в высоту.
Также компания продемонстрировала на мероприятии Tech World 2022 раскладной телефон, созданный вместе с Motorola.
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