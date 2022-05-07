Lenovo и Xiaomi непублично отказываются от бизнеса с россией — WSJ

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Lenovo и Xiaomi непублично отказываются от бизнеса с россией — WSJ

Такие китайские технические гиганты, как Lenovo и Xiaomi, непублично отказываются от ведения бизнеса с россией из осмотрительности не попасть под западные санкции.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собеседников на рынке, в том числе трейдеров.

Учитывая позицию Пекина против западных санкций, китайские компании не делают публичных заявлений по торговле с агрессором, развязавшим против Украины полномасштабную войну.

Среди компаний, непублично прекращающих поставки в россию, есть Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и второй продавец устройств в россии после HP Inc. по данным прошлого года. Компания прекратила поставки вскоре после начала войны в россии и со вступлением в силу иностранных санкций — в стране сейчас могут продавать только некоторые имеющиеся запасы продукции.

Xiaomi, второй в россии продавец телефонов, также сократил поставки в россию. При этом один из дистрибьюторов, работающий в регионе, заявил WSJ, что в последние недели не было поставок вообще.

Отмечается, что экспорт технологической продукции Китая в россию стремительно упал в марте: поставки ноутбуков за месяц сократились более чем на 40%, смартфонов — более чем на 60%, а экспорт телекоммуникационных базовых станций почти прекратился и упал на 98% по последним данным правительства Китая. Общий экспорт Китая в россию упал на 27% с февраля по март.

Собеседники издания объясняют, что крупные производители из США, поставляющие микросхемы компаниям в Китае, настаивают на соблюдении китайской стороной санкций, чтобы американские полупроводники не попали в россию в нарушение ограничений.

Если бы китайский производитель ПК оказался отрезанным от ключевого поставщика микросхем, «это было бы катастрофой», — сказал Стив Брейзер, исполнительный директор компании Canalys по маркетинговым исследованиям. Вы можете понять, почему они мотивированы не быть пойманными на этом.

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