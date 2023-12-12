Латвийскую компанию подозревают в поставке электронных компонентов военного назначения для рф — Finance.ua
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Латвийскую компанию подозревают в поставке электронных компонентов военного назначения для рф

Криминал
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Латвийскую компанию подозревают в поставке электронных компонентов военного назначения для рф
Латвийскую компанию подозревают в поставке электронных компонентов военного назначения для рф
Служба госбезопасности Латвии (СГБ) возбудила уголовное дело против зарегистрированной в стране компании, подозреваемой в поставке в россию электронных компонентов военного назначения.
Об этом сообщает латвийский вещатель LSM.
Согласно полученной в ходе расследования СГБ информации, зарегистрированная в Латвии компания поставляла в россию электронные компоненты, используемые при производстве военной продукции, на сумму более полумиллиона евро.
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4 декабря этого года в рамках уголовного процесса служба провела уголовно-процессуальные действия по шести связанным с латвийской компанией объектам в Риге, в ходе которых изъято большое количество документов и носителей информации для дальнейшего расследования.
В ходе уголовного процесса задержаны три человека, связанные с фирмой. Двое из них заключены под стражу, а в отношении одного из задержанных применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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Как сообщалось, в середине октября Служба госбезопасности Латвии (СГБ) также проводила уголовно-процессуальные действия по подозрению в обеспечении ресурсами вооруженных сил рф — в общей сложности в пяти объектах.
Уголовный процесс был начат службой по статье 77.2 уголовного закона, а именно о возможной косвенной передаче за пределами территории Латвийской Республики имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, деятельность которой направлена ​​против территориальной неприкосновенности Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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