Латвия с 19 сентября ограничивает въезд для россиян — Finance.ua

Латвия с 19 сентября ограничивает въезд для россиян Сегодня 11:45 — Мир

Латвия с 19 сентября ограничивает въезд для россиян

Правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан России с шенгенскими визами с 19 сентября.

Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Такие меры он объяснил российской агрессией против Украины и соображениями безопасности.

«россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны», — потребовал глава латвийского МИД.

Ранее ряд членов ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

Кроме того, было достигнуто политическое соглашение о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их стран россиян, пока ЕС не примет коллективного решения.

В то же время некоторые государства все еще сомневаются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

НВ По материалам:

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