Латвия предлагает использовать все замороженные активы рф для восстановления Украины — Finance.ua
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Латвия предлагает использовать все замороженные активы рф для восстановления Украины

Сегодня 16:17Казна и Политика
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Латвия предлагает использовать все замороженные активы рф для восстановления УкраиныЛатвия предлагает использовать все замороженные активы рф для восстановления Украины
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предлагает использовать все замороженные за рубежом активы россии на послевоенное восстановление Украины.
Об этом Ринкевичс написал в понедельник в своем Twitter, сообщает «Европейская правда».
«Все замороженные российские активы как государства, так и частных лиц должны использоваться для послевоенного восстановления Украины», — предложил министр.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать российское имущество, находящееся на ее территории;
  • Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро.
По материалам: Українська правда
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