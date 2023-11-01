Латвия передаст Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за «пьяное вождение» — Finance.ua

Латвия передаст Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за «пьяное вождение» Сегодня 19:30

Латвия передаст Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за «пьяное вождение»

Латвийское правительство поддержало предложение Министерства финансов о передаче Украине, которая отражает российскую агрессию, двух десятков автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Вскоре они отправятся из Латвии.

Об этом сообщает национальный вещатель LSM.

Безвозмездно будут отправлены 20 единиц общей рыночной стоимостью около 56 тыс. евро.

Как говорится в подготовленном Минфином документе, эти машины в частности отправятся в Полтавскую 1-ю городскую больницу, медицинский центр в Харькове, военную городскую администрацию Херсона и другие организации в Херсонской области.

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Напомним, с конца 2022 года в Латвии за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения (более 1,5 промилле алкоголя в крови) предусмотрена уголовная ответственность; одно из наказаний — конфискация автомобиля. В феврале 2023 года Сейм решил, что такие автомобили можно безвозмездно передавать Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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