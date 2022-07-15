Латвия окончательно запретила поставки российского газа — Finance.ua

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Латвия окончательно запретила поставки российского газа

Энергетика
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Латвия окончательно запретила поставки российского газа
Латвия окончательно запретила поставки российского газа
Сейм Латвии в четверг, 14 июля, окончательно утвердил поправки к закону «Об энергетике», запретив поставки российского газа в страну с 1 января 2023 года.
Об этом сообщает латвийский портал Delfi.
Ранее латвийское правительство концептуально согласилось на запрет поставок газа из россии. При этом, чтобы обеспечить необходимые объемы газа в следующем отопительном сезоне, Латвия планирует создать резервы безопасности газа.
Поправки к закону, поддержанные депутатами латвийского парламента, устанавливают обязанность единого оператора по транспортировке и хранению природного газа обеспечивать инфраструктуру, ограничивающую риски поставок, и обязанность создавать стратегические запасы природного газа.
Запасы должны формироваться так, чтобы можно было обеспечить потребности не только специально определенных потребителей, но базовую мощность электрогенерации на тепловых станциях.
Оператор подземного хранилища должен до 31 августа обеспечивать закачку газа в объеме, достаточном для удовлетворения потребителей в период с 1 октября по 30 апреля следующего года.
По материалам:
РБК-Україна
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