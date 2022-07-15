Латвия окончательно запретила поставки российского газа — Finance.ua

Латвия окончательно запретила поставки российского газа Сегодня 09:48 — Энергетика

Латвия окончательно запретила поставки российского газа

Сейм Латвии в четверг, 14 июля, окончательно утвердил поправки к закону «Об энергетике», запретив поставки российского газа в страну с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает латвийский портал Delfi

Ранее латвийское правительство концептуально согласилось на запрет поставок газа из россии. При этом, чтобы обеспечить необходимые объемы газа в следующем отопительном сезоне, Латвия планирует создать резервы безопасности газа.

Поправки к закону, поддержанные депутатами латвийского парламента, устанавливают обязанность единого оператора по транспортировке и хранению природного газа обеспечивать инфраструктуру, ограничивающую риски поставок, и обязанность создавать стратегические запасы природного газа.

Запасы должны формироваться так, чтобы можно было обеспечить потребности не только специально определенных потребителей, но базовую мощность электрогенерации на тепловых станциях.

Оператор подземного хранилища должен до 31 августа обеспечивать закачку газа в объеме, достаточном для удовлетворения потребителей в период с 1 октября по 30 апреля следующего года.

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