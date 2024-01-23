Латвия инициирует запрет на импорт российской агропродукции — Finance.ua
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Латвия инициирует запрет на импорт российской агропродукции

Мир
28
Латвия намерена обсудить с министрами сельского хозяйства стран ЕС запрет на импорт российской агропродукции, чтобы не финансировать войну против Украины.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе перед заседанием Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству 23 января в Брюсселе.
«Предлагаю сегодня начать обсуждение санкций в отношении российской сельскохозяйственной продукции. В Европе достаточно еды. Мы самодостаточны. Любой доход российского режима дает доход военной машине», — сказал он.
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Министр напомнил, что в 2014 году, когда россия в одностороннем порядке запретила импорт ряда товаров из ЕС, страны не приняли ответных мер.
«Сейчас импорт (из россии. — Ред.) растет. Крупы, возможно, даже украдены в Украине. Мы не знаем, откуда эта продукция. Именно с этого мы хотели бы начать дискуссию о сокращении торговли с россией продовольствием настолько, насколько это возможно и позволяют санкции», — отметил Краузе.
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По его мнению, российскую агропродукцию могла бы заменить украинская, чтобы Киев получил больше средств на оборону.
«Если есть какие-то группы товаров, которых не хватает, например, подсолнечного масла, то есть производитель — очень большая Украина. Мы можем покупать все продукты, импортируемые из россии, у Украины. Мы сможем их заменить и дать возможность помочь правительству Украины финансировать эту войну против российской агрессии», — резюмировал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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