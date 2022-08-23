Lamborghini показали экстремальный кроссовер с характеристиками суперкара (фото) — Finance.ua

Lamborghini показали экстремальный кроссовер с характеристиками суперкара (фото) 23.08.2022, 00:32 — Технологии&Авто

Lamborghini показали экстремальный кроссовер с характеристиками суперкара (фото)

Lamborghini Urus 2023 получил новую заряженную версию Performante. Спортивный кроссовер поступит в продажу до конца года по цене от 218 500 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lamborghini.

Новый Lamborghini Urus Performante узнается по новой решетке радиатора, аэродинамическому обвесу, расширенным колесным аркам и спойлеру на крыше. Кроме того, клиренс уменьшен на 25 мм и установлены 22-дюймовые кованные диски с низкопрофильными шинами Pirelli P Zero.

Капот и крыша кроссовера теперь карбоновые, а в отделке салона стало больше легкой алькантары. Это снизило вес Lamborghini Urus на 47 кг (2150 кг).

Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли незначительно — с 650 до «дьявольских» 666 л. с. Тем не менее, динамика Urus Performante существенно улучшена и не хуже, чем у некоторых суперкаров: разгон до 100 км/ч теперь занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Кроссовер Lamborghini также получил новую громкую выхлопную систему от Akrapovic. Улучшить управляемость призваны перенастроенное рулевое управление и спортивный задний дифференциал с функцией векторизации тяги.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.