Lamborghini Huracan снимают с производства — Finance.ua

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Lamborghini Huracan снимают с производства

Технологии&Авто
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Lamborghini Huracan снимают с производства
Lamborghini Huracan снимают с производства
Выпуск суперкара Lamborghini Huracan прекратят с 2024 года. Пока что компания распродает остатки и производит только уже заказанные авто.
Сообщение об этом появилось в пресс-релизе Lamborghini о результатах продаж за первый квартал 2023 года.
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Поклонникам бренда остается только ждать выхода пополнения линейки спорткаров.
Официально подтверждено, что оно появится ближе к концу 2024 года и будет иметь подключаемую гибридную трансмиссию и уменьшенный в объеме двигатель внутреннего сгорания.
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Преемник Huracan также получит электродвигатель, чтобы соответствовать нормам выбросов.
А еще в 2024 году появится подключаемый гибрид Urus.
По материалам:
НВ
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