Lada стала самой непопулярной маркой авто в Европе за 2022 год — Finance.ua

Lada стала самой непопулярной маркой авто в Европе за 2022 год

Lada стала самой непопулярной маркой авто в Европе за 2022 год

Lada официально признана самым непопулярным автобрендом в Европе. Продажи марки и так были невысоки в последнее время, а после нападения на Украину и введения санкций против рф они обрушились до нескольких десятков машин в месяц.

Об этом свидетельствует статистика Европейской ассоциации автопроизводителей АСЕА.

Так, за май в странах Европы продано всего 75 Lada всех моделей. За аналогичный период прошлого года купили 133 авто, то есть падение составило 43,6%. Всего же с января по май на европейском рынке реализовали 585 ВАЗ, то есть на 4,9% меньше, чем годом ранее.

Lada в Европе покупают даже меньше, чем дорогие и эксклюзивные Bentley, Ferrari и Lamborghini. Ближе всего к Lada в рейтинге оказался мелкосерийный французский производитель спорткаров Alpine — 319 проданных машин в мае и 1275 — с начала года.

Следует отметить, что официальные поставки Lada в ЕС прекратились еще в 2019 году — после введение строгих эко-стандартов Euro-6+. Впрочем, ряд независимых дилеров продолжили импорт российских авто — преимущественно Lada Niva.

Темпы падения продаж ВАЗ в Европе ускорятся, причем не только из-за санкций. Как известно, в Тольятти стартовал выпуск так называемой «упрощенной» версии Lada Granta стандарта Евро-2 без ABS и подушек безопасности, а их на европейский рынок не пустят. Мало того, росстандарт официально запретил таким автомобилям покидать территорию рф — их эксплуатация разрешена только на территории страны-изготовителя.

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