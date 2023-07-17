Львовский горсовет определил компенсацию жителям поврежденных во время ракетных обстрелов домов — Finance.ua

Львовский горсовет определил компенсацию жителям поврежденных во время ракетных обстрелов домов Сегодня 07:07 — Казна и Политика

Львовский горсовет определил компенсацию жителям поврежденных во время ракетных обстрелов домов

Жители 4 наиболее разрушенных ракетными обстрелами, произошедшими 6 июля, домов на ул. Стрыйской получат от города компенсацию на аренду жилья.

Об этом сообщили в Львовском горсовете.

Жители еще 13 домов этого квартала получат единовременную материальную помощь для замены входных дверей. Соответствующие решения о порядке предоставления этих пособий утвердил исполнительный комитет горсовета.

Так, согласно решению исполкома, жильцы, в квартирах которых взрывной волной выбиты двери, и они их заменили, получат одноразовую компенсацию в размере 8 тыс. грн за одну дверь.

А жители самых разрушенных домов по ул. Стрыйской — №№ 62, 64, 66, 68, будут получать ежемесячную компенсацию для аренды жилья — 10 тыс. грн, 12 тыс. грн или 15 тыс. грн — в соответствии с количеством комнат в разрушенных квартирах. Такие суммы были утверждены в соответствии с ценовой справкой Львовской торгово-промышленной палаты. Помощь для временной аренды квартир люди будут получать, пока разрушенные дома не будут отстроены.

Что касается выбитых или поврежденных взрывной волной окон, первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко отметил, что город централизованно заказал и уже производят деревянные окна — для домов исторического ареала. В других домах, где это возможно, будут устанавливать пластиковые окна: некоторые — на средства бюджета, некоторые — на средства партнеров и фондов.

Жителей, жилье которых пострадало от ракетных обстрелов, приглашают обращаться в ЦПАУ, работающий во дворе по ул. Стрыйской, 72: здесь кроме оформления компенсаций можно получить и консультацию, и всю дополнительную информацию.

Как оформить компенсации

Ежемесячная материальная помощь для компенсации за аренду помещения выплачивается владельцу/основному квартиросъемщику, лицу, зарегистрированному и постоянно проживавшему в квартире.

Для получения материальной помощи жители обязаны подать в ЦПАУ заявление, к которому прилагается:

копия паспорта;

копия справки о присвоении идентификационного номера;

информация о счете в банковском учреждении и его реквизитах;

копия документа о праве собственности на квартиру, копия ордера на вселение в квартиру или копия распоряжения об изменении договора жилого найма;

для лиц, зарегистрированных в квартире, но не являющихся ее владельцами — акт о подтверждении постоянного проживания, составленный ОСМД.

Одноразовая материальная помощь для замены входной двери предоставляется одному из представителей домохозяйства (собственнику/совладельцу, арендатору, внутренне перемещенному лицу), понесшему затраты на установку поврежденных входных дверей.

Для получения помощи в ЦПАУ нужно подать соответствующее заявление, к которому прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины/копия паспорта с бесконтактным электронным носителем с имеющимся оригиналом справки о регистрации места жительства (нахождения);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

информация о счете в банковском учреждении и его реквизитах;

копия документа, подтверждающего фактическую стоимость расходов/оплаты услуг (копии товарных чеков, квитанций и т. п. ).

Дополнительно в зависимости от категории заявителя подаются:

собственником/совладельцем жилого помещения — копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение, которое получило повреждения/разрушения;

арендатором жилья — копия договора аренды жилого помещения, которое получило повреждения/разрушения;

внутренне перемещенным лицом — справка о взятии на учет по адресу жилого помещения, которое получило повреждения/разрушения.

Все выплаты будут производиться на карточные счета.

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