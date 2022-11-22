Львовщина собирается первой в Украине ввести е-билет на пригородные автобусы — Finance.ua

Львовщина собирается первой в Украине ввести е-билет на пригородные автобусы Сегодня 09:48 — Личные финансы

Львовщина собирается первой в Украине ввести е-билет на пригородные автобусы

Львовская область первой в Украине введет е-билет в пригородных и междугородных автобусных маршрутах, курсирующих в пределах области.

Об этом сообщил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Сегодня состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору инвестора (оператора) по внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования Львовской области независимо от формы собственности», — отметил Козицкий.

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По его словам, конкурсная комиссия определила победителем компанию ООО «Смарт-Тикет Технолодж». Инвестор за свой счет закупит валидаторы и установит их на пригородные и междугородные автобусы, курсирующие на территории Львовской области.

«Реализация этого проекта займет ориентировочно 6 месяцев. Е-билет позволит сделать обращение средств в общественном транспорте Львовщины максимально прозрачным, будет четкий учет льготников, покупать билеты за проезд можно будет через мобильное приложение», — пояснил Козицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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