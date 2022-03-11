Руководство Львовщины помогает предпринимателям из других областей релокализовать свой бизнес и поддерживает их на новом месте.
Подробнее об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Сейчас к нам обратилось более 100 предприятий из других регионов, которые хотят перенести свои мощности на Львовщину. Больше всего — из Киевской и Харьковской областей», — говорит он.
В частности, предпринимателям помогают найти инвестиционные участки на территории Львовской области, куда можно перенести мощности. Также для них ищут большие помещения, в том числе под склады.
«Если у вас есть такое, обратитесь в Департамент экономической политики Львовской ОГА. Формируем для этих бизнесов заказы, чтобы у них появлялись оборотные средства. Предприятия будут работать и, соответственно, смогут платить работникам», — объясняет глава области.
Также администрация области помогает бизнесменам решить трудности, связанные с ограничениями на покупку валюты.
«Торговые сети не могут рассчитаться с иностранными партнерами, заплатить за комплектующие, а также — покупать импортные продукты. Специалисты наших профильных департаментов пытаются поддержать их в этом вопросе, общаясь с Кабмином и Нацбанком», — говорит Козицкий.