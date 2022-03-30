Львов стал IT-столицей Украины с началом войны — Forbes

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Львов стал IT-столицей Украины с началом войны — Forbes, dailylviv.com

Львов и область стали главным пунктом релокации для украинских технологических компаний. До войны город был третьим для технологической сферы после Киева и Харькова.

Об этом пишет Forbes

До войны во Львове работало около 30 тысяч IT-специалистов, сообщает исследование «Львовского IT-Кластера». Кроме Киева больше было только в Харьков, где в IT-индустрии было занято более 45 тысяч человек.

Львов до войны был популярной точкой для релокации — около 40% штата местных IT-компаний переезжали из других регионов. С 2015 года по 2021 год количество компаний в городе выросло с 328 до 511, а медианная зарплата достигла 2102 долларов в месяц.

За месяц войны количество IT-специалистов во Львове и области достигло 70-100 тысяч, оценивает глава «Львовского IT-Кластера» Степан Веселовский. Это треть всего украинского IT.

В мирное время один айтишник обеспечивал еще три рабочих места, а общий экономический эффект индустрии оценивали в 1,4 млрд долларов в год.

По оценкам Веселовского, IT-компании Украины потратили на переезд только во Львов не менее 30–40 млн долларов.

Как отмечает исследование «Львовского IT-Кластера», по состоянию на начало марта 98% компаний-участников продолжают деловую активность, около 42% имеют ту же загруженность, а каждая пятнадцатая даже получила больше заказов.

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