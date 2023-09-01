Львов будет компенсировать до 25% инвестиций перерабатывающим предприятиям — Finance.ua

Львов будет компенсировать до 25% инвестиций перерабатывающим предприятиям Сегодня 09:44 — Личные финансы

Львов будет компенсировать до 25% инвестиций перерабатывающим предприятиям

Львов будет компенсировать до 25% инвестиций перерабатывающим предприятиям. Городские власти выделили 17 млн ​​грн на компенсацию бизнесменам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«По условиям грантовой программы половину финансирования покрывает государство, остальное — предприниматель. Во Львове будут выдавать ваучеры, чтобы помочь предприятию покрыть свою долю», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Читайте также єРобота: перерабатывающие предприятия получили более 280 млн грн грантов на развитие

Сумма ваучера составляет от 80 тыс. до 2 млн грн — зависит от количества созданных рабочих мест.

Во Львове предприниматели могут получить покрытие до 25% суммы инвестиций, но не более 2 млн грн.

Некоторым предпринимателям государство может покрыть до 80% от стоимости оборудования для переработки, но не более 8 млн грн. Это касается тех, кто ведет бизнес на деоккупированных территориях. Чтобы получить максимальную сумму гранта, предприниматель должен создать 25 рабочих мест.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.