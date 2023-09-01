Львов будет компенсировать до 25% инвестиций перерабатывающим предприятиям — Finance.ua

Львов будет компенсировать до 25% инвестиций перерабатывающим предприятиям
Львов будет компенсировать до 25% инвестиций перерабатывающим предприятиям. Городские власти выделили 17 млн грн на компенсацию бизнесменам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«По условиям грантовой программы половину финансирования покрывает государство, остальное — предприниматель. Во Львове будут выдавать ваучеры, чтобы помочь предприятию покрыть свою долю», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.
Сумма ваучера составляет от 80 тыс. до 2 млн грн — зависит от количества созданных рабочих мест.
Во Львове предприниматели могут получить покрытие до 25% суммы инвестиций, но не более 2 млн грн.
Некоторым предпринимателям государство может покрыть до 80% от стоимости оборудования для переработки, но не более 8 млн грн. Это касается тех, кто ведет бизнес на деоккупированных территориях. Чтобы получить максимальную сумму гранта, предприниматель должен создать 25 рабочих мест.
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