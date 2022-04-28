Льготы на ввоз нефтепродуктов хотят отменить. Что будет с ценами на бензин и дизель — Finance.ua
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Льготы на ввоз нефтепродуктов хотят отменить. Что будет с ценами на бензин и дизель

Сегодня 19:01Энергетика
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Льготы на ввоз нефтепродуктов хотят отменить. Что будет с ценами на бензин и дизельЛьготы на ввоз нефтепродуктов хотят отменить. Что будет с ценами на бензин и дизель
Верховная Рада может отменить 7%-ный НДС на ввоз топлива и нулевой акциз на поставку бензина и сжиженного газа.
Законопроект № 7311 от 24 апреля зарегистрирован в Верховной Раде.
Эксперты прогнозируют, что такое решение приведет к стремительному подорожанию нефтепродуктов.
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Депутаты предлагают изъять нормы по снижению с 20% до 7% ставки НДС на моторное топливо и установление нулевого акциза на бензины, тяжелые дистилляты и сжиженный газ.
Авторы инициативы считают, что законопроект поможет обеспечить наполнение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и таможенных платежей. За неделю действия льготного периода госбюджет недополучил 417 млн грн., говорится в пояснительной записке.
Напомним, 15 марта Верховная Рада отменила акциз на топливо, а ставку НДС по этим позициям снизила с 20% до 7%.
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Отмена льготного налогообложения приведет к росту цен на бензин и дизель как минимум на 10-12 грн/л — до 45 грн/л и 48 грн/л при нынешней цене в 34,10 грн/л и 38,7 грн/л соответственно, считает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
Кроме того, по его словам, дефицит топлива вынуждает отдельных участников рынка игнорировать рекомендации правительства. «Поэтому бензин реально уже 40 грн/л, а дизтопливо — 45 грн/л. То есть с полной ставкой налогов реальная цена взлетит минимум до 52 грн/л и 55 грн/л», — прогнозирует эксперт.

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По материалам: Forbes.ua
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