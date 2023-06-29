Kyiv City Express запустит новое сообщение между Киевом и Вышгородом — Finance.ua

Kyiv City Express запустит новое сообщение между Киевом и Вышгородом Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Kyiv City Express запустит новое сообщение между Киевом и Вышгородом

Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков: «Работаем над созданием нового маршрута в рамках Kyiv City Express — Киев-Вышгород. Это стало возможным благодаря важному судебному решению о возврате в собственность ЧАО „Киев-Днепровское МППЗТ“ недвижимого имущества. Речь идет о локомотивном депо, здании службы путей и другом имуществе».

Кубраков рассказал, что в конце 21 года на эти объекты на основании поддельных документов на подставные фирмы было зарегистрировано право собственности. Потом — это имущество было незаконно перепродано несколько раз. Классическая рейдерская схема. Как только о мошенничестве стало известно, Мининфраструктуры немедленно обратилось в правоохранительные органы и суд.

Однако, к сожалению, уже в рамках судебного процесса пришлось спорить с Киевской областной прокуратурой. В иске прокуратуры было указано, что имущество должно быть передано не владельцу — предприятию «Киев-Днепровское МЧПЗТ», а Мининфраструктуры.

«Принципиально было этого не допустить. Принятие такого решения фактически оспаривало бы реформу корпоратизации, а соответственно — ставило под сомнение все бизнес-процессы предприятия. Отмечу, сейчас 100% акций этого общества принадлежат государству, а сама организация находится в управлении Министерства. Сегодня могу констатировать: мы защитили право на развитие пригородного пассажирского сообщения в столице, и оно будет продолжаться», — сказал он.

На сегодняшний день это один из самых успешных транспортных проектов. Мы задумывали его для создания единого логистического пространства, охватывающего 20 железнодорожных станций между Киевом и городами-спутниками.

Официально мы запустили Kyiv City Express уже во время полномасштабного вторжения — 21 марта 2022 года, с запуска челночных рейсов Дарница — Святошино. Тогда это была едва ли не единственная гарантированная возможность передвижения между берегами Киева, возможность добраться до эвакуационных рейсов на Центральном вокзале. Общее количество перевезенных пассажиров с момента запуска составляет около 4 миллионов человек.

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