Киев определил длительность комендантского часа на выходные — Finance.ua

Киев определил длительность комендантского часа на выходные

Сегодня 16:45

Руководство украинской столицы решило не менять время комендантского часа на 5-6 марта.

Время комендантского часа в выходные не изменится. Она продлится с 20:00 до 07:00.

Киевлян попросили максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа. Призывали сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

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