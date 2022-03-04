Киев определил длительность комендантского часа на выходные — Finance.ua

Киев определил длительность комендантского часа на выходные
Руководство украинской столицы решило не менять время комендантского часа на 5-6 марта.
Время комендантского часа в выходные не изменится. Она продлится с 20:00 до 07:00.
Киевлян попросили максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа. Призывали сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.
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