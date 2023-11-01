Квартальные показатели AutoNation превзошли ожидания — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Квартальные показатели AutoNation превзошли ожидания Сегодня 11:07

Квартальные показатели AutoNation превзошли ожидания

Компания AutoNation сообщила, что ее чистая прибыль в июле-сентябре 2023-го сократилась на 31%. В то же время объем вырученных средств увеличился на 3%, оказавшись выше прогнозов аналитика компании Cauvo Capital Ярослава Егорова. То же касается и скорректированной прибыли.

Чистая прибыль AutoNation достигла $243,7 миллиона, что соответствует $5,54 на единичную ценную бумагу. Годом ранее она получила $352,6 миллиона или $6,31 на каждую акцию. В то же время скорректированная прибыль фирмы составила $5,54 против прошлогодних $6.

Объем средств, вырученных AutoNation за квартал, достиг $5,893 миллиарда. Годом ранее ее выручка составила $6,666 миллиарда. Усредненные аналитические прогнозы предполагали, что скорректированная прибыль на акцию и выручка компании составят $5,39 и $6,71 миллиарда соответственно.

Количественно продажи машин AutoNation увеличились впервые за 2 года

Доходы, полученные фирмой от реализации машин в прошлом квартале, выросли на 11% годовых, достигнув $3,2 миллиарда. В то же время выручка AutoNation в сфере подержанных автомобилей уменьшилась на 10%, до $2,2 миллиарда. Подразделение, занимающееся услугами после продаж, нарастило выручку на 12%, до $1,2 миллиарда. В сфере финансовых услуг прирост составил 2%, до $370 миллионов.

Общее количество машин, проданных AutoNation за минувший квартал, как отмечает аналитик Cauvo Capital Ярослав Егоров, выросло на 3%, до 123,806 тысячи. Этот показатель увеличился в первый раз за 8 кварталов. Котировки фирмы в течение торговой сессии 30 октября поднялись на 5,8%.

Cauvocapital По материалам:

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