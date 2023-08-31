Квартальная прибыль банка UBS достигла рекордных $29 млрд после поглощения конкурента Credit Suisse — Finance.ua

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Квартальная прибыль банка UBS достигла рекордных $29 млрд после поглощения конкурента Credit Suisse

Фондовый рынок
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Квартальная прибыль банка UBS достигла рекордных $29 млрд после поглощения конкурента Credit Suisse
Квартальная прибыль банка UBS достигла рекордных $29 млрд после поглощения конкурента Credit Suisse
Швейцарский банк UBS сообщил, что получил рекордные $29 млрд прибыли во втором квартале после экстренного поглощения Credit Suisse.
Об этом пишет Bloomberg.
UBS Group получила $29 млрд прибыли по итогам второго квартала. Эта сумма стала результатом бухгалтерской разницы между ценой $3,8 млрд, которую UBS заплатил за Credit Suisse, а также балансовой стоимостью приобретенного банка. Прибыль в налогообложение за второй квартал — $1,1 млрд.
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Квартальная прибыль UBS превзошла предыдущий рекорд американского JPMorgan в $14,3 млрд за первый квартал 2021 года.
Сейчас UBS управляет клиентскими активами на сумму около $5 трлн.
Напомним, 12 июня UBS Group завершила соглашение по приобретению бывшего конкурента Credit Suisse, совершив наибольшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года.
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В конце июня стало известно, что UBS Group планирует сократить более половины штата Credit Suisse Group, насчитывающего 45 000 человек. Сокращение рабочих мест должно было начаться в июле, еще два раунда увольнений запланированы на осень.
Полностью интегрировать Credit Suisse в свою систему банк UBS планирует к 2025 году.

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По материалам:
Forbes.ua
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