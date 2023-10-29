Кувейт пустил на свой рынок украинскую курятину — Finance.ua

Кувейт пустил на свой рынок украинскую курятину Сегодня 06:06 — Аграрный рынок

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в сотрудничестве с МИД открыла новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно мяса птицы и продуктов из него, в Государство Кувейт.

Соответствующая форма международного сертификата обнародована на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в рубрике «Международное сотрудничество» в разделе «Ветеринария и безопасность» в подразделе «Сертификаты на экспорт из Украины», говорится в сообщении ведомства

«В то же время сообщаем, что с перечнем обязательных документов, которые должны сопровождать груз при экспорте мяса птицы и продуктов из мяса птицы в Государство Кувейт, можно ознакомиться на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе «Требования стран мира», — говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба обращает внимание операторов рынка — ответственность за безопасность пищевых продуктов и их соответствие требованиям страны назначения несет предприятие, а государственный надзор и контроль — в рамках функций и компетенций службы.

Уточняется, что первым шагом для осуществления экспорта пищевых продуктов является запрос оператора рынка в территориальный орган Госпотребслужбы по месту нахождения мощностей.

ukragroconsult По материалам:

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