Кувейт пустил на свой рынок украинскую курятину — Finance.ua
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Кувейт пустил на свой рынок украинскую курятину

Аграрный рынок
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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в сотрудничестве с МИД открыла новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно мяса птицы и продуктов из него, в Государство Кувейт.
Соответствующая форма международного сертификата обнародована на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в рубрике «Международное сотрудничество» в разделе «Ветеринария и безопасность» в подразделе «Сертификаты на экспорт из Украины», говорится в сообщении ведомства.
«В то же время сообщаем, что с перечнем обязательных документов, которые должны сопровождать груз при экспорте мяса птицы и продуктов из мяса птицы в Государство Кувейт, можно ознакомиться на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе «Требования стран мира», — говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба обращает внимание операторов рынка — ответственность за безопасность пищевых продуктов и их соответствие требованиям страны назначения несет предприятие, а государственный надзор и контроль — в рамках функций и компетенций службы.
Уточняется, что первым шагом для осуществления экспорта пищевых продуктов является запрос оператора рынка в территориальный орган Госпотребслужбы по месту нахождения мощностей.
По материалам:
ukragroconsult
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