"Кусок металла на дне моря": в США назвали мертвым "Северный поток-2" — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

"Кусок металла на дне моря": в США назвали мертвым "Северный поток-2"

Сегодня 11:37Энергетика
93
Российский газовый проект «Северный поток-2», который остановили из-за вторжения России в Украину, в США назвали «мертвым».
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает NDTV.
«Я думаю, что „Северный поток-2“ сейчас мертв... Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится», — заявила Нуланд.
Она также добавила, что «Северный поток-2» не питает надежд на будущее.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». По его словам, это ответ на решение России о признании независимости «ЛНР» и «ДНР».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что санкции против России должны содержать полную остановку «Северного потока-2».
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.