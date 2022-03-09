"Кусок металла на дне моря": в США назвали мертвым "Северный поток-2" — Finance.ua

Российский газовый проект «Северный поток-2», который остановили из-за вторжения России в Украину, в США назвали «мертвым».
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает NDTV.
«Я думаю, что „Северный поток-2“ сейчас мертв... Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится», — заявила Нуланд.
Она также добавила, что «Северный поток-2» не питает надежд на будущее.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». По его словам, это ответ на решение России о признании независимости «ЛНР» и «ДНР».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода.