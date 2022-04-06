Курсы и приложения, которые стали бесплатными для украинцев: образование, изучение языков, здоровье — Finance.ua

Курсы и приложения, которые стали бесплатными для украинцев: образование, изучение языков, здоровье

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Весь мир поддерживает Украину в борьбе за независимость и свободу. Не исключением стали и разработчики образовательных платформ, стриминговых сервисов и полезных приложений, подаривших украинцам возможность бесплатного доступа к своим продуктам и услугам, пишет vgorode.ua

Образовательные платформы

PROJECTOR. Образовательная платформа Projector Humanitarium предоставила украинцам доступ к видеокурсам по философии, социологии, искусствоведению, дизайну и литературе. Чтобы получить бесплатный доступ, нужно нажать «Купить видеокурс», зарегистрироваться и ввести промокод «0688-5072».

COURSERA. Американский провайдер открытых онлайн курсов Coursera открыл для украинцев бесплатный доступ ко всем своим курсам. Более того, Coursera for Campus теперь доступна для украинских университетов. Более 5200 курсов, лекций и 2200 проектов от ведущих мировых университетов и компаний (Stanford, Google, Meta) можно получить, оставив заявку на сайте.

PUSHKA. Первая Украинская школа конструирования одежды Pushka открыла бесплатный доступ к пакетам «Эконом» таких курсов: «Clo3D: Базовый курс», «Конструирование: Полное Погружение» и «Дизайн-Конструирование одежды». Украинцы могут получить доступ к онлайн-курсам Pushka до 15 апреля.

CAMPSTER. Программирование, маркетинг, тайм-менеджмент, копирайтинг, изучение языков — выбирайте, что вам по душе и овладевайте новыми профессиями онлайн на интерактивной платформе.

Изучение иностранных языков.

Duolingo — доступ авторизованным пользователям будет предоставлен автоматически.

Drops — премиум-версия открыта для украинцев. Для доступа необходимо зарегистрироваться на сайте и получить специальный промокод, который придет на электронную почту в течение 48 часов.

Busuu — предоставляет три месяца премиум-доступа для изучения иностранных языков (доступных — 12). Preply — убрали комиссии с украинцев и репетиторов. Запустили программу поддержки украинцев в изучении иностранного языка, где можно выбрать язык и варианты изучения.

Кстати, получить заем до зарплаты можно на нашем сайте, воспользовавшись сервисом подбора кредитов.

Ling App — бесплатный доступ для украинцев.

Здоровье

Teplo.app — бесплатные консультации с психологом в чате для украинцев.

VOS — бесплатная премиум-подписка и помощь психолога.

Doctor Online, Viveo, еЗдровье и Onlayn-Likar.com — предоставляют бесплатные консультации для всех украинцев.

Mediatopia, Mental Health, BetterMe и DownDog — программы для медитаций и йоги предоставляют украинцам бесплатный доступ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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