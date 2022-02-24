Курс наличного доллара — Finance.ua

Курс наличного доллара
Доллар
По информации на 12:20, размещенной в сервисе "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ«:http://miniaylo.finance.ua/, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (10,054 млн грн и 7,932 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (12 и 10), максимальный "курс продажи доллара":http://finance.ua/ua/currency 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 22 активные заявки по доллару на сумму 17,986 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере. Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ — 7 лучших заявок «Куплю»:
31,0000 — 27 777
31,0000 — 37 777
31,0000 — 29 000
31,0000 — 45 000
31,0000 — 100 000
30,5000 — 20 000
30,1500 — 500
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ — 7 лучших заявок «Продам»:
26,0000 — 50 000
30,0000 — 10 000
31,5000 — 15 000
31,5000 — 15 000
31,5000 — 10 000
31,5000 — 40 000
32,0000 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 31,0054 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 30,6968 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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