Курс наличного доллара — Finance.ua

Курс наличного доллара

Сегодня 12:45 — Валюта

Доллар

По информации на 12:20, размещенной в сервисе "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ«:http://miniaylo.finance.ua/, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (10,054 млн грн и 7,932 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (12 и 10), максимальный "курс продажи доллара":http://finance.ua/ua/currency 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 22 активные заявки по доллару на сумму 17,986 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ — 7 лучших заявок «Куплю»:

31,0000 — 27 777

31,0000 — 37 777

31,0000 — 29 000

31,0000 — 45 000

31,0000 — 100 000

30,5000 — 20 000

30,1500 — 500

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ — 7 лучших заявок «Продам»:

26,0000 — 50 000

30,0000 — 10 000

31,5000 — 15 000

31,5000 — 15 000

31,5000 — 10 000

31,5000 — 40 000

32,0000 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 31,0054 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 30,6968 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua.

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