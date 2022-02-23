Курс наличного доллара — Finance.ua

Курс наличного доллара

Сегодня 12:43 — Валюта

Доллар, pixabay.com

По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ , видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (68,173 млн грн и 39,792 млн грн соответственно).

29,35-29,40 гривен за доллар. Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (29 и 53), максимальный курс продажи доллара 32,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсомгривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 107,965 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ — 7 лучших заявок «Куплю»:

32,0000 — 200

29,5500 — 100 000

29,5000 — 60 000

29,4500 — 25 555

29,4500 — 29 000

29,4500 — 20 000

29,4300 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ — 7 лучших заявок «Продам»:

29,2200 — 10 000

29,3500 — 10 000

29,3500 — 111 111

29,4000 — 20 000

29,4000 — 30 000

29,4500 — 55 555

29,4500 — 100 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 29,5591 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 29,3417 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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