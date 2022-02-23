Курс наличного доллара — Finance.ua

Курс наличного доллара
Доллар, pixabay.com По информации на 12:20, размещенной в
сервисе МІНЯЙЛО
ЗАЯВКИ, видно, что
суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (68,173 млн грн и
39,792 млн грн соответственно). Количество
актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (29 и 53), максимальный курс продажи доллара 32,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются
предложения по продаже с курсом 29,35-29,40 гривен за доллар.
На текущее
время в Сервисе присутствуют 82 активные
заявки по доллару на сумму 107,965 млн грн.
За паритетным
курсом Вы можете следить на странице
Міняйло в Твиттере.
*Оперативные
диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию
ПРОДАВЦОВ — 7 лучших заявок «Куплю»:
32,0000 — 200
29,5500 — 100 000
29,5000 — 60 000
29,4500 — 25 555
29,4500 — 29 000
29,4500 — 20 000
29,4300 — 30 000
Вниманию
ПОКУПАТЕЛЕЙ — 7 лучших заявок «Продам»:
29,2200 — 10 000
29,3500 — 10 000
29,3500 — 111 111
29,4000 — 20 000
29,4000 — 30 000
29,4500 — 55 555
29,4500 — 100 000
Средневзвешенный
курс доллара «Продам» — 29,5591 грн.
Средневзвешенный
курс доллара «Куплю» — 29,3417 грн.
*Оперативный
график всегда доступен на странице
Міняйло.
**Архив
средневзвешенных курсов всегда доступен
на странице
Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного
информирования Банков и ПОВ о валютообменных
потребностях населения.
Любой желающий
может разместить свою заявку с целью
ее удовлетворения уполномоченными
операторами валютного рынка.
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