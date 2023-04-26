Курс на электрификацию: Honda представит более 20 новых электрокаров за 4 года — Finance.ua
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Курс на электрификацию: Honda представит более 20 новых электрокаров за 4 года

Технологии&Авто
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Курс на электрификацию: Honda представит более 20 новых электрокаров за 4 года
Курс на электрификацию: Honda представит более 20 новых электрокаров за 4 года
Honda активизирует разработку электромобилей. До 2027 года японский автогигант представит более 20 новых зеленых моделей.
Детали новинок раскрыл в интервью сайту The Verge пресс-секретарь американского подразделения Honda Крис Мартин.
В 2024 году на рынок выйдут представленный ранее электрокроссовер Honda Prologue, а также его премиальный собрат Acura ZDX. Эти модели спроектированы совместно с General Motors и построены на архитектуре GM Ultium.
Все последующие электромобили Honda будут использовать свою платформу e:Architecture. Ее усиленно разрабатывают, и для этого недавно вдвое увеличили штат команды конструкторов. Центром производства электрокаров станет завод в американском штате Огайо, там же вместе с LG будут выпускать и аккумуляторные батареи.
Там будут выпускать большой семиместный электрокроссовер Honda для глобального рынка. Его представят в 2025 году. Также появится спортивная модель (она станет преемником Honda/Acura NSX) и электрический флагман.
На японском рынке в 2024 году дебютирует электрический фургон Honda N-Van EV, а через год появится миниатюрный городской электрокар Honda N-One. В 2026 году представят еще два компактных электромобиля, один из которых будет кроссовером.
По материалам:
Фокус
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