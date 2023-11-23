Курс гривны и экономическая ситуация на 2024 год — прогноз экономиста Сегодня 21:29 — Казна и Политика

Курс гривны и экономическая ситуация на 2024 год — прогноз экономиста

С начала полномасштабного вторжения наша экономика прошла через большие изменения и остается под влиянием серьезных рисков.

О состоянии украинской экономики и прогнозах на 2024 год рассказал на конференции «Жить на проценты» экономист Ukrainian Economics Outlook Адриан Пантюхов.

На фото: экономист Ukrainian Economics Outlook Адриан Пантюхов.

О структурных изменениях в экономике

В 2023 году Украина как государство привлекла более 40 млрд долларов от международных партнеров. Это примерно 4 часть валового продукта. Украина продолжит привлекать эти средства и тратить в 2024—2025 годах.

Средства, составляющие 25% нашего ВВП, не могут «пройти» бесследно. Именно поэтому та экономика, которая существовала, ее уже не будет. В 2021 году частный сектор формировал около 68%. В 2022—2023 ситуация критически изменилась.

О дефиците сводного бюджета

Это показатель, насколько государство может успешно формировать привлечение и расходы. До начала войны было 2−5% ВВП, сейчас это 40%. Они были сформированы в результате привлечений.

О рабочей силе и трудовых мигрантах

Одним из основных преимуществ Украины до начала полномасштабного вторжения была доступная рабочая сила, которой тогда было 17,4 млн. В 2021 году официально занятых было 12,6 млн, неофициально — 3,1 млн, а безработных 1,7 млн ​​человек.

В 2023 году количество официально занятых уменьшилось до 9,7 млн. Неофициально занятых 2,4 млн. Количество безработных увеличилось до 2,8 млн человек. При этом мигрантов — 2,5 млн.

Для того чтобы строить экономический рост экономики (по мнению Пантюхова), нужны следующие основные шаги:

1. Привлечение капитала.

2. Повышение эффективности труда или повышение совокупного спроса.

Но сейчас есть ключевая проблема с людьми, которые уехали за границу, или пока не могут работать.

Сможет ли Украина восстановить эти показатели? Выехавшая за границу рабочая сила — 2,5 млн человек. Если говорить о возвращении, две трети рабочей силы планируют вернуться в будущем.

Где работают мигранты

От 53% до 72% уехавших за границу украинцев получают доходы в стране миграции. Как показывает инфографика, легче всего найти работу в Польше. 72 процента мигрантов уже там работают. За ней следует Молдова (68%) и Чехия (65%). Меньше всего трудоустроенных украинцев в Болгарии.

Курсовой прогноз на конец 2024 года

Это наиболее вероятный прогноз курса доллара. Здесь речь идет о постепенной девальвации до уровня 40−41 грн за долл.

По словам эксперта, некоторые говорят, что Украина привлекает кредиты, по которым она не сможет рассчитываться. Во-первых, часть этих кредитов привлечена под 1−2% (это небольшая цена) и кроме этого, 30 процентов это гранты. То есть 15 млрд долларов в год мы получаем те деньги, которые не надо возвращать.

Что касается динамики внешнего долга Украины. Есть определенный миф, что Украина упала и нет выхода. Но если мы посмотрим на среднеевропейский уровень долга, то мы увидим цифры, которые на 15−20% выше наших.

Среднеевропейский уровень долга к ВВП около 90%. Сейчас мы говорим о 62%. Поэтому в Украине необходимо привлекать эти средства. Это не критично, потому что есть страны, которые живут с гораздо большим процентом долга к ВВП.

Подтверждено внешнее финансирование. Когда мы говорим, что в Украине нет денег, и США завтра перестанет нам платить. Это не так, у нас есть документы, подтверждающие транши до 2027 года. Хотя эти суммы с приближением периода будут пересматриваться.

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