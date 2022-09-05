Курс евро к доллару упал до рекордного уровня за последние 20 лет — Finance.ua
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Курс евро к доллару упал до рекордного уровня за последние 20 лет

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Курс евро к доллару упал до самого низкого уровня за последние 20 лет. Утром 5 сентября 1 евро стоил 99 американских центов.
Аналитики связывают падение евро с неопределенностью по отношению к российскому газу. В пятницу, 2 сентября, за день до запланированного возобновления работы «Северного потока-1», российский энергетический гигант «Газпром» сообщил о «бессрочной» остановке трубопровода.
Компания сослалась на серьезные неисправности одной из турбин, которые можно исправить только на заводе-производителе в Канаде. В то же время другая турбина, отправленная в Канаду с аналогичными неисправностями, в россию не вернулась.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен провести заседание, на котором будут рассмотрены возможные новые изменения ключевых ставок для сдерживания инфляции. По словам аналитиков, американские финансовые регуляторы принимают аналогичные меры значительно быстрее, что способствует укреплению доллара по отношению к евро.

Банкопад 4.0: быть или не быть?

По материалам:
УНН
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