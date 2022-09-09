Курс евро к доллару резко вырос, поднявшись выше паритета после решения ЕЦБ — Finance.ua

Курс евро к доллару резко вырос, поднявшись выше паритета после решения ЕЦБ Сегодня 16:13 — Валюта

Курс доллара резко снизился в пятницу, 9 сентября, из-за того, что повышение процентной ставки Европейским центральным банком подняло евро. Доллар утратил позиции по всем направлениям, а индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным валютам, упал на 1% до 108,400.

Об этом сообщает Reuters.

Среди лидеров роста был евро, подскочивший на 1,1% к трехнедельному максимуму в 1,01105 доллара, на следующий день после того, как ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку на беспрецедентные 75 базисных пунктов.

Министры энергетики Европейского Союза встречаются в пятницу, чтобы договориться о том, как защитить граждан от заоблачных цен на энергоносители и предотвратить крах энергокомпаний, поскольку россия постепенно отключила поставки газа в Европу после вторжения в Украину.

«Это явно история с разницей в процентных ставках. У нас есть доходность в Европе, которая продолжает хорошо поддерживаться после решения ЕЦБ», — сказал Сэми Чаар, главный экономист Lombard Odier.

Рынки оценивают с вероятностью 87%, что Федеральная резервная система США снова повысит ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце.

Воспринимаемые как более рискованные валюты также выиграли от повышения рыночных настроений к концу недели, что отразилось в росте на европейских фондовых рынках.

Фунт стерлингов прибавил 1,2% к 1,16330 доллара после небольшого падения накануне после смерти королевы Елизаветы. Король Великобритании Чарльз собирается обратиться к нации позже в пятницу.

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