Курс евро к доллару резко вырос, поднявшись выше паритета после решения ЕЦБ — Finance.ua
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Курс евро к доллару резко вырос, поднявшись выше паритета после решения ЕЦБ

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Курс доллара резко снизился в пятницу, 9 сентября, из-за того, что повышение процентной ставки Европейским центральным банком подняло евро. Доллар утратил позиции по всем направлениям, а индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным валютам, упал на 1% до 108,400.
Об этом сообщает Reuters.
Среди лидеров роста был евро, подскочивший на 1,1% к трехнедельному максимуму в 1,01105 доллара, на следующий день после того, как ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку на беспрецедентные 75 базисных пунктов.
Министры энергетики Европейского Союза встречаются в пятницу, чтобы договориться о том, как защитить граждан от заоблачных цен на энергоносители и предотвратить крах энергокомпаний, поскольку россия постепенно отключила поставки газа в Европу после вторжения в Украину.
«Это явно история с разницей в процентных ставках. У нас есть доходность в Европе, которая продолжает хорошо поддерживаться после решения ЕЦБ», — сказал Сэми Чаар, главный экономист Lombard Odier.
Рынки оценивают с вероятностью 87%, что Федеральная резервная система США снова повысит ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце.
Воспринимаемые как более рискованные валюты также выиграли от повышения рыночных настроений к концу недели, что отразилось в росте на европейских фондовых рынках.
Фунт стерлингов прибавил 1,2% к 1,16330 доллара после небольшого падения накануне после смерти королевы Елизаветы. Король Великобритании Чарльз собирается обратиться к нации позже в пятницу.

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По материалам:
РБК-Україна
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