Курс доллара и евро: как отреагировал наличный валютный рынок и онлайн приложения банков по обмену валют на войну — Finance.ua

Курс доллара и евро: как отреагировал наличный валютный рынок и онлайн приложения банков по обмену валют на войну

Сегодня 18:56 — Валюта

Курс доллара и евро: как отреагировал наличный валютный рынок и онлайн приложения банков по обмену валют на войну

Уже практически 14 часов в Украине идет полноценная настоящая война по всей территории нашей страны. С человеческими жертвами, обстрелами военных и гражданских объектов и массированной информационной войной. Наши войска активно отражают атаки российских войск, а госструктуры стараются держать всю ситуацию под полным контролем. Люди покупают продукты и медикаменты, снимают деньги в банкоматах и даже к вечеру первого дня агрессии у банкоматов и в магазинах наблюдаются очереди, а на дорогах значительные пробки.

Нацбанк оперативно ввел целый комплекс мер по поддержанию стабильности в банковской системе и обеспечению граждан и бизнеса необходимым набором финансовых услуг даже в это суровое время. По факту, в соответствии с введенным сегодня в действие Постановлением № 18 от 24 февраля 2022 года операции с валютой на межбанке жестко ограничены и банки в основном работают по покупке валюты у клиентов. Установлен курс доллара на уровне 29,2549 гривен и евро 33,1707 гривен.

Сложнее с наличным рынком. Опрошенные нами владельцы обменников финкомпаний в Киеве и крупных городах Украины в основном говорят о том, что они предпочли сегодня не открывать свои точки обмена в связи с постоянной угрозой воздушной тревоги, а к вечеру и с объявлением в Киеве о введении режима комендантского часа с 22-00 вечера до 7 утра. А также рисками из-за невозможности определиться с курсом.

Но есть и такие, кто все же рискнул поработать даже в такое неспокойное время, правда с колоссальным разбросом ценников покупки и продажи валюты и их частой сменой в течение дня.

Например, по данным того же приложения «Минфин Валюта» вечером 24 февраля котировки обменок в Киеве колебались: покупка в пределах 30,10-30,25 гривен и продажа от 30,30 гривен до 30,45 гривен, по евро — покупка в пределах 33,30-34,10 гривен и продажа 34,35 — 33,50 гривен. И эти котировки — не предел. На пике утренней неразберихи часть самых отчаянных обменников ставило курс продажи доллара даже до 40 гривен. Правда, потом все же снизили свои аппетиты.

При неофициальном общении, владельцы обменников признают, что в настоящее время в основном скупают валюту, хотя и выставляют двусторонние котировки. И говорят о том, что спрос на валюту значительный — люди нервничают и многие предпочитают покупать доллары и евро на опасениях девальвации гривны во время военных действий.

«По взрослому» котировали наличную валюту и банки. Коридор покупки валюты у них был в пределах: по доллару от 29,20 до 30 гривен, по евро — в пределах от 32,60 до 33,75 гривен. А вот по продаже банки вообще ушли в полный разнобой. По доллару — ценник продажи колебался от 30,10 до 39 гривен, а по евро — в пределах от 34 до целых 45 гривен. Но также как и владельцы финкомпаний — банкиры неофициально говорили о том, что в основном работали на скупку валюты. У банков при таких «беспредельных» ценниках покупателей было поменьше, даже с учетом всей ситуации в стране. То есть граждане все же не потеряли окончательный рассудок и продолжают достаточно трезво оценивать ситуацию.

Интересно складывалась ситуация и с покупкой валюты гражданами через мобильные приложения. Тут тоже наблюдается полный разброд и шатание. Например, по состоянию на 18:00 по Киеву тот же ПриватБанк котировал доллар в пределах 29,25/ 31,1526 гривен, евро 33,17/35,2112 гривен, а monobank оценивал доллар в пределах 32,00/35,00 гривен и евро — 34,00/39,00 гривен. «Креативили» по курсу обмена в онлайне и другие банки с разбросом котировок пределах до 2-3 гривен по доллару и до 4-6 гривен по евро.

Чувствуется, что финансисты пока не особо сами разобрались в ситуации и своей дальнейшей курсовой политике на фоне происходящего и поэтому их главная задача — выставить такие курсы, чтобы потом «не влететь» с ценниками на фоне быстро меняющейся обстановки.

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