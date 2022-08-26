Курс доллара снижается к основным валютам: евро снова выше паритета — Finance.ua

Курс доллара снижается к основным валютам: евро снова выше паритета Сегодня 15:50 — Валюта

Курс доллара снижается к основным валютам: евро снова выше паритета

Доллар снизился по отношению к другим основным валютам в пятницу, 26 августа, накануне долгожданного выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Трейдеры ищут подсказки об усилении планов центрального банка США По борьбе с безудержной инфляцией.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс доллара, отслеживающий курс доллара по отношению к шести основным валютам, неуклонно рос в течение последних двух недель и лишь чуть-чуть не дотянул до 20-летнего пика в 109,29, достигнутого в середине июля.

«Пауэлл, скорее всего, сосредоточится на краткосрочных задачах и постарается не оставлять сомнений в решимости ФРС бороться с инфляцией. Если он убедительно добьется успеха, он сможет поддержать доллар, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — отмечает Эстер Райхельт, форекс-аналитик Commerzbank.

Представители ФРС до сих пор уклончиво говорили о потенциальном размере повышения процентных ставок в своих выступлениях на симпозиуме, но утверждали, что они будут повышать ставки, чтобы сдерживать инфляцию.

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ФРС должна получить еще два ключевых отчета по инфляции и дополнительные данные о занятости к запланированному на 20-21 сентября заседанию.

В Европе стремительный рост цен на энергоносители, вызванный вторжением россии в Украину, затмил экономические перспективы и отразился на евро и фунте стерлингов, подтолкнув их к падению более чем на 10% по отношению к доллару в этом году.

Фунт стерлингов не изменился в течение дня на уровне 1,18410 доллара после того, как ранее потерял целых 0,5%, поскольку британские регулирующие органы подтвердили, что счета потребителей за электроэнергию вырастут на 80%, и предупредили о «кризисе», требующем срочных действий правительства.

Евро прибавил 0,4% к 1,00120 доллара, вернувшись выше паритета по отношению к доллару после того, как большую часть этой недели провел ниже психологически важного уровня.

Доллар прибавил 0,3% по отношению к японской иене, которая в последний раз котировалась на уровне 136,905 иены за доллар.

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