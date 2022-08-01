Курс доллара к мировым валютам упал до минимума за месяц: что стало причиной — Finance.ua
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Курс доллара к мировым валютам упал до минимума за месяц: что стало причиной

Валюта
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Курс доллара к мировым валютам упал до минимума за месяц: что стало причиной
Курс доллара к мировым валютам упал до минимума за месяц: что стало причиной
Курс Доллар США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии.
Об этом сообщает Reuters.
Индекс доллара по отношению к его конкурентам ослаб на 0,3% до 105,61, поскольку трейдеры сокращают свои длинные долларовые позиции.
В связи с тем, что традиционные рыночные показатели рецессии, такие как спреды кривой доходности, в этом году находятся вблизи низких уровней, игроки в последние дни увеличили ставки на то, что процентные ставки в США достигнут своего пика к концу 2022 года.
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Как отметил Марк Оствальд, главный экономист ADM Investor Services, рынки все более уверенно считают, что центральным банкам придется отказаться от своих целей по инфляции из-за надвигающихся рисков рецессии.
Курс евро почти не изменился на уровне 1,0235 доллара и находится у своего диапазона за последние полторы недели.

Справка Finance.ua:

  • курс доллара к корзине основных валют в четверг, 28 июля, упал до трехнедельного минимума. Это произошло после повышения ставки ФРС США на 0,75 п.п. до 2,25-2,50% и последовавших за этим комментариев;
  • глава ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции в среду высказался о сдерживании инфляции достаточно жестко, но отказался от прогноза размера дальнейшего повышения ставок и отметил, что «в какой-то момент» было бы уместно замедлиться.

Разница в одну сотую: почему евро и доллар почти сравнялись

По материалам:
РБК-Україна
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