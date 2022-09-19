Курс биткоина обновил июньский минимум: эксперты говорят о падении зимой — Finance.ua

Курс биткоина обновил июньский минимум: эксперты говорят о падении зимой Сегодня 20:40 — Финтех и Карты

Самая дорогая криптовалюта в мире — биткоин — продолжает доказывать свою непредсказуемость и нестабильность. Неделю назад мы писали, что монета поднялась выше $22 000, а уже сегодня она обновила минимум с середины июня, опустившись ниже $18,5 тыс.

По данным CoinMarketCap , за прошедшую неделю стоимость криптовалюты подешевела более чем на 16%, и на 7,7% — за последние 24 часа. По состоянию на 11:00 по Киеву биткоин торгуется на уровне $18,4 тыс.

В отрицательном ключе двигаются и другие монеты, а особенно тревожно смотрятся данные по Ethereum. На прошлой неделе произошел переход «эфира» на PoS и отказ от майнинга на видеокартах, и казалось, что рынок ожидает масштабный рост курса «эфира», но что-то пошло не так. Второй самый дорогой криптоактив просел на 25% за неделю и упал ниже отметки в $1300.

Среди десяти криптовалют с крупнейшей рыночной капитализацией, кроме биткоина и эфира, больше всего «просела» Cardano, потерявшая 10,8%; XRP Ripple — 10%, Solana — 8% и BNB — 6,6%.

УНІАН По материалам:

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