Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через «Дія» — ОП
Покупать облигации внутреннего государственного займа вскоре можно будет через приложение «Дія».
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, передает «Зеркало недели».
Таким образом, граждане будут иметь возможность помочь стране с финансированием дефицита государственного бюджета.
«Мы предложим цифровой продукт, где через „Дія“, в несколько кликов, каждый гражданин Украины сможет купить военные облигации. Покупка займет не более 1,5 минуты», — сказал Шурма.
По словам чиновника, вопрос легкой и быстрой покупки ОВГЗ решится уже в ближайшие недели.
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Он убежден, что гособлигации заинтересуют население, поскольку имеют более высокую ставку, чем депозиты в коммерческих банках. Также выше надежность.
В Кабмине считают, что потенциально все более 400 млрд грн, население которых сейчас держит на счетах в банках, являются источником вложений в ОВГЗ.
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