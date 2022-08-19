Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через «Дія» — ОП Сегодня 09:15

Покупать облигации внутреннего государственного займа вскоре можно будет через приложение «Дія».

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, передает «Зеркало недели».

Таким образом, граждане будут иметь возможность помочь стране с финансированием дефицита государственного бюджета.

«Мы предложим цифровой продукт, где через „Дія“, в несколько кликов, каждый гражданин Украины сможет купить военные облигации. Покупка займет не более 1,5 минуты», — сказал Шурма.

По словам чиновника, вопрос легкой и быстрой покупки ОВГЗ решится уже в ближайшие недели.

Он убежден, что гособлигации заинтересуют население, поскольку имеют более высокую ставку, чем депозиты в коммерческих банках. Также выше надежность.

В Кабмине считают, что потенциально все более 400 млрд грн, население которых сейчас держит на счетах в банках, являются источником вложений в ОВГЗ.

Економічна Правда По материалам:

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