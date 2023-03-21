Купить доллары или оставить гривны в «заначке»: что выгоднее сделать с деньгами — Finance.ua

Купить доллары или оставить гривны в «заначке»: что выгоднее сделать с деньгами
В период активных военных действий, когда одно государство совершает агрессию по отношению к другому, тяжело ответить с уверенностью, как лучше хранить свободные деньги и каким образом можно пассивно заработать. Но в Украине зафиксировалась интересная ситуация на валютном рынке, позволяющая изменить подход к выбору более безопасного пути.
Об этом рассказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в эфире общенационального телемарафона.
Имея какую-то свободную сумму, граждане хотят инвестировать ее правильно, чтобы со временем она принесла большую прибыль, например, на изменении валютного курса.
Специалист советует:
- во-первых, не держать все деньги в одной валюте, в том числе только в долларах или гривнах;
- во-вторых, желательно всегда иметь какую-то часть сбережений наличными в евро или долларах на случай непредвиденных ситуаций;
- в-третьих, если принимать во внимание нынешнее усиление гривны по отношению к мировым валютам (при том, что прогнозы по курсу были неутешительными еще полгода назад), лучше остановить выбор на гривневых активах, таких как банковские облигации. Финучреждения предлагают выгодные варианты для людей с разным бюджетом. Некоторые банки открывают депозиты с суммой 200 грн.
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Для тех, у кого сбережений побольше, есть возможность купить облигации внутреннего государственного займа или военные облигации. Поскольку ценные бумаги выпускает государство, вкладчики могут не переживать за свои деньги и быть уверенными, что по истечении срока действия им вернут все финансы вместе с процентами.
Что происходит с долларом
Как уточнил эксперт, на курс влияет ситуация, возникшая в Соединенных Штатах Америки, а именно банкротство нескольких крупных банков. Этого не ожидали даже в США, так что не удивительно, что большинство мировых валют сейчас укрепляются по отношению к доллару, в том числе — гривна. Неизвестно, сколько тенденция еще продлится, потому и Глеб Вышлинский не рекомендует сразу скупать американские банкноты.
Вообще еще в первые полгода войны украинцы не думали, что смогут наблюдать падение курса.
«Все ожидали бесконечного роста доллара. Но благодаря улучшению ситуации с помощью международных партнеров в течение длительного периода удается перекрывать валютные резервы, необходимые для поддержания устойчивого официального курса на нынешнем уровне», — пояснил финансист.
Глеб Вышлинский заметил: если власти США смогут за короткое время стабилизировать ситуацию с ударами по банковской системе, то ослабление доллара остановится.
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