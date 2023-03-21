Купить доллары или оставить гривны в «заначке»: что выгоднее сделать с деньгами — Finance.ua

Купить доллары или оставить гривны в «заначке»: что выгоднее сделать с деньгами Сегодня 14:02 — Валюта

Купить доллары или оставить гривны в «заначке»: что выгоднее сделать с деньгами

В период активных военных действий, когда одно государство совершает агрессию по отношению к другому, тяжело ответить с уверенностью, как лучше хранить свободные деньги и каким образом можно пассивно заработать. Но в Украине зафиксировалась интересная ситуация на валютном рынке, позволяющая изменить подход к выбору более безопасного пути.

Об этом рассказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в эфире общенационального телемарафона.

Имея какую-то свободную сумму, граждане хотят инвестировать ее правильно, чтобы со временем она принесла большую прибыль, например, на изменении валютного курса.

Специалист советует:

во-первых, не держать все деньги в одной валюте, в том числе только в долларах или гривнах;

во-вторых, желательно всегда иметь какую-то часть сбережений наличными в евро или долларах на случай непредвиденных ситуаций;

в-третьих, если принимать во внимание нынешнее усиление гривны по отношению к мировым валютам (при том, что прогнозы по курсу были неутешительными еще полгода назад), лучше остановить выбор на гривневых активах, таких как банковские облигации. Финучреждения предлагают выгодные варианты для людей с разным бюджетом. Некоторые банки открывают депозиты с суммой 200 грн.



Читайте также ТОП-5 ошибок начинающего инвестора

Для тех, у кого сбережений побольше, есть возможность купить облигации внутреннего государственного займа или военные облигации. Поскольку ценные бумаги выпускает государство, вкладчики могут не переживать за свои деньги и быть уверенными, что по истечении срока действия им вернут все финансы вместе с процентами.

Что происходит с долларом

Как уточнил эксперт, на курс влияет ситуация, возникшая в Соединенных Штатах Америки, а именно банкротство нескольких крупных банков. Этого не ожидали даже в США, так что не удивительно, что большинство мировых валют сейчас укрепляются по отношению к доллару, в том числе — гривна. Неизвестно, сколько тенденция еще продлится, потому и Глеб Вышлинский не рекомендует сразу скупать американские банкноты.

Вообще еще в первые полгода войны украинцы не думали, что смогут наблюдать падение курса.

«Все ожидали бесконечного роста доллара. Но благодаря улучшению ситуации с помощью международных партнеров в течение длительного периода удается перекрывать валютные резервы, необходимые для поддержания устойчивого официального курса на нынешнем уровне», — пояснил финансист.

Глеб Вышлинский заметил: если власти США смогут за короткое время стабилизировать ситуацию с ударами по банковской системе, то ослабление доллара остановится.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Pro Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.