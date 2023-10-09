Кулеба ответил, станет ли агросектор Украины проблемой для вступления в ЕС — Finance.ua

Кулеба ответил, станет ли агросектор Украины проблемой для вступления в ЕС Сегодня 15:15 — Аграрный рынок

Кулеба ответил, станет ли агросектор Украины проблемой для вступления в ЕС

Дискуссии относительно сельского хозяйства будут самыми трудными во время переговоров о вступлении Украины в ЕС, но эта тема не станет помехой будущему членству.

Такое мнение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью Forbes

Кулеба комментировал актуальный спор между Украиной и государствами ЕС по экспорту украинской агропродукции.

«Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми тяжелыми при переговорах о вступлении Украины в ЕС. Агрополитика Европейского Союза вызывает и сейчас много нареканий внутри Союза», — сказал министр.

Он подчеркнул, что возможно агрополитику ЕС придется менять и под давлением внутренних факторов, и под давлением перспективы членства Украины.

«Но я не вижу никакого риска, чтобы тема сельского хозяйства стала препятствием на пути Украины к членству в ЕС. Будут найдены решения», — убежден министр.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский ранее прогнозировал, что с приближением вступления Украины в ЕС количество экономических споров будет расти и они будут часто вестись вокруг сельского хозяйства.

Можно ли было избежать конфликта с Польшей

Кризис в отношениях Украины и Польши, спровоцированный темой зерна, является также избирательным элементом с польской стороны.

По словам Кулебы, на примере отношений с Румынией и Болгарией Украина продемонстрировала, что можно избегать кризисов.

«Но первоисточником этого кризиса являются не власти Польши или Украины. А бизнесы, которые завозили зерно на территорию Польши, и вместо того чтобы экспортировать его дальше, оставляли его в стране. Далее там происходили определенные манипуляции, и на рынке появлялся избыток зерна», — говорит Кулеба.

Он добавляет, что впоследствии эта проблема была политизирована, и сейчас мы пожинаем ее урожай.

«Она может и должна быть как можно быстрее урегулирована, без эмоций. Сейчас совершенно не тот исторический момент, чтобы выяснять отношения там, где можно договариваться», — убежден министр.

Європейська правда По материалам:

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