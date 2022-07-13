Кулеба назвал топ-10 желаемых для украинских экспортеров иностранных рынков — Finance.ua
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Кулеба назвал топ-10 желаемых для украинских экспортеров иностранных рынков

Казна и Политика
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Кулеба назвал топ-10 желаемых для украинских экспортеров иностранных рынков
Кулеба назвал топ-10 желаемых для украинских экспортеров иностранных рынков
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Топ-10 наиболее желательных для украинских экспортеров иностранных рынков, среди которых европейские страны и США и Канада.
Об этом Кулеба сказал на онлайн-брифинге в среду.
Глава украинской дипломатии проинформировал, что МИД после запуска цифровой платформы NAZOVNI получил 357 запросов от 93 отечественных компаний на поиск партнеров за рубежом и решение проблемных вопросов, из них 319 запросов после 24 февраля.
«На основе этих запросов есть Топ-10 наиболее желательных для украинских экспортеров иностранных рынков. Это Германия, США, Польша, Франция, Турция, Австрия, Румыния, Канада, Чехия и Испания», — отметил Кулеба.
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Он добавил, что наиболее популярными экспортными позициями являются агропродукция, алкогольные и безалкогольные напитки, косметические средства на натуральных продуктах, сувенирная продукция, технологии машиностроения, декор и предметы интерьера.
Глава МИД также проинформировал, что украинские дипломаты договорились о возможности участия отечественных экспортеров в 33 международных выставках на безвозмездной основе.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел в конце мая завершило подключение всех посольств к новой цифровой платформе МИД Украины NAZOVNI, создающей новые возможности для украинских экспортеров.
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NAZOVNI — это сервис глобализации украинского бизнеса, предназначенный для продвижения товаров и услуг за рубежом при содействии украинских дипломатических учреждений.
Компаниям, которые зарегистрировались в системе и оставили заявки, МИД Украины поможет найти потенциальных партнеров, получить консультацию по особенностям работы в конкретной стране, принять участие в выставках и бизнес-миссиях за рубежом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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