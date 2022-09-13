Кулеба: каждый новый пакет санкций будет даваться сложнее предыдущего — Finance.ua

Кулеба: каждый новый пакет санкций будет даваться сложнее предыдущего Сегодня 12:25 — Казна и Политика

Кулеба: каждый новый пакет санкций будет даваться сложнее предыдущего

Вопрос введения новых санкций против россии в некоторых странах Европейского союза несколько угасает. Поэтому мы можем говорить о том, что принятие каждого нового пакета будет даваться сложнее.

Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом глава МИД заявил, что, например, в других странах аппетит к санкциям против рф остается очень высоким и не только у наших традиционных друзей — балтийских стран, Польши, Словакии, Чехии и других, это также и некоторые страны западной Европы.

«Но решения принимаются консенсусом, поэтому даже если одна страна потеряет аппетит, надо ее кормить. Действительно, будет очень сложно. Я могу сразу сказать: каждый следующий пакет санкций будет даваться нам сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво. Безусловно, могут произойти какие-то ужасные вещи, не дай Бог, я не хочу, чтобы они происходили, которые загонят в угол политиков во всех европейских странах, и они поддержат какие-нибудь новые супержесткие санкции», — говорит Кулеба.

Он пояснил, что вопрос введения санкций — живой процесс и с ним нужно работать.

«О том, что потерян аппетит к санкциям, впервые мы услышали, если я не ошибаюсь, где-то в мае. Тем не менее, пакеты продолжали приниматься, согласно наработкам группы Ермака-МакФола», — отметил Кулеба.

По его словам, самая большая тема сейчас — это так называемый price cap, то есть ценовое ограничение на российский газ.

«Это тоже, по сути, санкция, сейчас она обсуждается, принята позиция на уровне G7, поэтому это такая самая большая история. Но есть очень много вещей, где нужно закручивать гайки. Они не громкие, они не попадают в заголовки, но эти санкции тоже нужно вводить», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД заверил, что будет продвигаться тезис президента Владимира Зеленского о том, что нужно заводить под санкции Росатом, особенно после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и работники Росатома, по сути, осуществляющие преступную деятельность.

«Есть все основания применить санкции против них. И есть страны в ЕС, которые против этого, будем с ними работать», — подчеркнул Кулеба.

На вопрос журналиста, реально ли до конца года ввести новый европейский пакет санкций, он ответил: «Я думаю, что здесь задача стоит сделать это гораздо быстрее».

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