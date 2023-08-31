Кулеба анонсировал важные решения, которые Украина и ЕС хотят воплотить до зимы — Finance.ua

Кулеба анонсировал важные решения, которые Украина и ЕС хотят воплотить до зимы Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Кулеба анонсировал важные решения, которые Украина и ЕС хотят воплотить до зимы

Украина хочет закончить год присоединением к решению Европейского Союза о начале переговоров о вступлении.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в рамках неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Толедо.

По словам Кулебы, до декабря будет много важных решений, которые Украина и ЕС претворят в жизнь.

«И я думаю, мы можем говорить о продолжении дипломатического контрнаступления, потому что есть энергия, есть воля и есть понимание того, что и как нужно делать среди министров ЕС. Мы хотим закончить год с очень амбициозным достижением, а именно: присоединением к решению Европейского Союза о начале переговоров о вступлении с Украиной», — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что стороны договорились координировать шаги и общение со странами Азии, Африки, Южной Америки, чтобы привлечь их к формуле мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили некоторые очень конкретные меры, которые будут предприниматься для достижения этой цели.

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«Наши компании соберутся вместе в Киеве, чтобы обсудить наращивание производства и совместного производства оружия, необходимого не только для того, чтобы украинская армия продолжала противодействовать наступлению, но и чтобы ваши армии увеличили свои запасы и становились сильнее», — отметил Кулеба.

Он также рассказал, что Украина хочет полного возобновления Черноморской зерновой инициативы.

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«Сегодня мы договорились о том, как мы расширим наземные коридоры, и я ценю, что комиссия готова это сделать. Украина также считает, и я передал это государствам-членам, что альтернативный морской зерновой коридор без участия россии возможен», — сказал глава МИД.

Кулеба объяснил, что нужно заставить его функционировать долго и стабильно. По словам министра, этого можно добиться сообща. И когда это будет сделано, продовольственная безопасность мира не будет зависеть от россии, «голодных игр» и шантажа.

«Мы сегодня договорились, что продолжим работать над поиском путей и над тем, как сделать этот зерновой коридор сильнее», — сказал министр Кулеба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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