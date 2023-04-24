Культовый спорткар Honda 2000-х получил современную 306-сильную версию (фото) — Finance.ua
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Культовый спорткар Honda 2000-х получил современную 306-сильную версию (фото)

Технологии&Авто
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Культовый спорткар Honda 2000-х получил современную 306-сильную версию (фото)
Культовый спорткар Honda 2000-х получил современную 306-сильную версию (фото)
Тюнинг-ателье Evasive Motorsports представило необычный рестомод спорткара Honda S2000 с 306-сильным двигателем. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Honda S2000 выпускалась с 1999 по 2009 год. Спорткар с открытым верхом завоевал огромную популярность благодаря отточенной управляемости и мощному атмосферному двигателю.
Проект Honda S2000R является данью уважения оригинальному спорткару. Тюнеры решили представить, как бы выглядел заряженный вариант Type R, который, так и не поступил в производство.
Внешне тюнинг-проект отличается от стандартного авто новым кузовным обвесом и дисками от Honda Civic Type R. Сзади установили большой спойлер.
Культовый спорткар Honda 2000-х получил современную 306-сильную версию (фото)
Стандартный двигатель F20 заменили на 2-литровый мотор K20 с турбонаддувом от Civic Type R в кузове EP3. Его оснастили новым впускным коллектором от Evasive, модернизированной выхлопной системой, выпускным коллектором Mugen из углеродного волокна и системой управления MoTec M140. В итоге удалось получить мощность в 306 л.с.
Культовый спорткар Honda 2000-х получил современную 306-сильную версию (фото)
Для тех, кому мало базовой мощности, Evasive Motorsports предлагают пакет доработок, повышающих отдачу до 600 л.с. Они доступны за доплату.
Вместе с двигателем работает оригинальная шестиступенчатая механическая коробка передач от S2000. Модернизированный дифференциал повышенного трения помогает справиться с большой мощностью.
Культовый спорткар Honda 2000-х получил современную 306-сильную версию (фото)
В интерьере установили два ковшеобразных сидения. Оригинальную приборную панель заменили на цифровую.
Покупатели могут приобрести Honda S2000R «под ключ» или предоставить свой собственный автомобиль для модернизации. Стоимость проекта будет объявлена ​​позже.
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По материалам:
Фокус
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