Куда уезжают украинцы из-за войны и какие товары покупают чаще всего (инфографика) — Finance.ua

Среди тех, кто сменил свое постоянное местожительство, большинство переезжали в пределах Украины:
более половины (57%) переехали в населенный пункт в пределах другой области;
17% — в населенный пункт в пределах области постоянного проживания;
20% уехали за пределы Украины.
При этом, согласно опросу, по состоянию на конец апреля 4% тех, кто покинувших дом, уже вернулись.
Большинство украинцев, из-за войны выехавших за границу, намерены вернуться при первой же возможности (77%). Еще 13% из таких заявили, что планируют остаться жить за границей.
Что покупают во время войны?
ТОП-10 самых популярных категорий покупки во время войны:
продукты питания (58%);
лекарства (33%);
одежду и обувь (30%);
средства гигиены (29%);
бытовая химия (17%);
товары для домашних животных (17%);
товары для детей (14%);
строительные материалы (8%);
мелкая бытовая техника (6%);
косметика и парфюмерия, гаджеты, компьютеры и аксессуары, досуговые товары (по 5%).
Чем руководствуются при выборе товаров? 63% заявили, что они вообще не обращают внимания на бренды. 15% опрошенных покупают в равной степени как товары новых, так и привычных для себя брендов. А 5% продолжают покупать товары своих любимых брендов.
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