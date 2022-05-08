Куда уезжают украинцы из-за войны и какие товары покупают чаще всего (инфографика) — Finance.ua

Куда уезжают украинцы из-за войны и какие товары покупают чаще всего (инфографика)

Сегодня 08:43 — Личные финансы

В апреле 68% украинцев остались на своем постоянном месте жительства.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gradus Research.

Среди тех, кто сменил свое постоянное местожительство, большинство переезжали в пределах Украины:

более половины (57%) переехали в населенный пункт в пределах другой области;

17% — в населенный пункт в пределах области постоянного проживания;

20% уехали за пределы Украины.

При этом, согласно опросу, по состоянию на конец апреля 4% тех, кто покинувших дом, уже вернулись.

Большинство украинцев, из-за войны выехавших за границу, намерены вернуться при первой же возможности (77%). Еще 13% из таких заявили, что планируют остаться жить за границей.

Что покупают во время войны?

ТОП-10 самых популярных категорий покупки во время войны:

продукты питания (58%);

лекарства (33%);

одежду и обувь (30%);

средства гигиены (29%);

бытовая химия (17%);

товары для домашних животных (17%);

товары для детей (14%);

строительные материалы (8%);



мелкая бытовая техника (6%);



косметика и парфюмерия, гаджеты, компьютеры и аксессуары, досуговые товары (по 5%).



Чем руководствуются при выборе товаров? 63% заявили, что они вообще не обращают внимания на бренды. 15% опрошенных покупают в равной степени как товары новых, так и привычных для себя брендов. А 5% продолжают покупать товары своих любимых брендов.

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