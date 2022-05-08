Куда уезжают украинцы из-за войны и какие товары покупают чаще всего (инфографика) — Finance.ua
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Куда уезжают украинцы из-за войны и какие товары покупают чаще всего (инфографика)

Сегодня 08:43Личные финансы
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В апреле 68% украинцев остались на своем постоянном месте жительства.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gradus Research.
Среди тех, кто сменил свое постоянное местожительство, большинство переезжали в пределах Украины:
  • более половины (57%) переехали в населенный пункт в пределах другой области;
  • 17% — в населенный пункт в пределах области постоянного проживания;
  • 20% уехали за пределы Украины.
При этом, согласно опросу, по состоянию на конец апреля 4% тех, кто покинувших дом, уже вернулись.
Куда уезжают украинцы из-за войны и какие товары покупают чаще всего (инфографика)
Большинство украинцев, из-за войны выехавших за границу, намерены вернуться при первой же возможности (77%). Еще 13% из таких заявили, что планируют остаться жить за границей.

Что покупают во время войны?

ТОП-10 самых популярных категорий покупки во время войны:
  • продукты питания (58%);
  • лекарства (33%);
  • одежду и обувь (30%);
  • средства гигиены (29%);
  • бытовая химия (17%);
  • товары для домашних животных (17%);
  • товары для детей (14%);
  • строительные материалы (8%);
  • мелкая бытовая техника (6%);
  • косметика и парфюмерия, гаджеты, компьютеры и аксессуары, досуговые товары (по 5%).
Чем руководствуются при выборе товаров? 63% заявили, что они вообще не обращают внимания на бренды. 15% опрошенных покупают в равной степени как товары новых, так и привычных для себя брендов. А 5% продолжают покупать товары своих любимых брендов.
Куда уезжают украинцы из-за войны и какие товары покупают чаще всего (инфографика)
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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