Кто в Украине имеет право на полную оплату больничного — Finance.ua

Кто в Украине имеет право на полную оплату больничного
В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) в случае наличия у них более восьми лет страхового стажа.
Об этом пишет ПФУ.
Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа выплачивается:
- гражданам, отнесенным к 1−3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
- одному из родителей или лицу, которое их заменяет, которые ухаживают за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
- ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;
- донорам, имеющим право на льготу;
- реабилитированным лицам, жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов, подвергнутых репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного.
Справка Finance.ua:
- С 7 марта 2023 года уполномоченным органом, который будет проводить проверки обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, будет Пенсионный фонд Украины.
- Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в Телеграме.
- «Постановлением Кабинета Министров Украины от
03.03.2023№ 185 утвержден Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, который вступил в силу 07 марта», — говорится в сообщении.
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