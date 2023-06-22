Кто в Украине имеет право на полную оплату больничного — Finance.ua

Кто в Украине имеет право на полную оплату больничного Сегодня 19:00 — Личные финансы

Кто в Украине имеет право на полную оплату больничного

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) в случае наличия у них более восьми лет страхового стажа.

Об этом пишет ПФУ.

Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа выплачивается:

гражданам, отнесенным к 1−3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или лицу, которое их заменяет, которые ухаживают за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;

членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

донорам, имеющим право на льготу;

реабилитированным лицам, жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов, подвергнутых репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного.

Справка Finance.ua:

С 7 марта 2023 года уполномоченным органом, который будет проводить проверки обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, будет Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в Телеграме.

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.03.2023 № 185 утвержден Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, который вступил в силу 07 марта», — говорится в сообщении.

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