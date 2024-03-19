Кто потеряет временную защиту в Чехии: сроки и детали — Finance.ua
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Кто потеряет временную защиту в Чехии: сроки и детали

Личные финансы
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Кто потеряет временную защиту в Чехии: сроки и детали
Кто потеряет временную защиту в Чехии: сроки и детали
Регистрация на продление временной защиты в Чехии завершилась 15 марта 2024 года. Те, кто не успел зарегистрироваться онлайн, лишатся статуса после 31 марта 2024 года.
Об этом сообщает чешский МВД для украинских беженцев Naši Ukrajinci.
Кто потеряет временную защиту в Чехии: сроки и детали
Если вы не продлили временную защиту во время онлайн-регистрации, она действительна только до 31 марта 2024 года.
По истечении срока действия вы можете повторно подать заявление на его получение в одном из отделений Краевых центров помощи Украине (KACPU).
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Следует обратить внимание на то, что будет проведено новое рассмотрение оснований для предоставления временной защиты, так же, как и в случае подачи первого заявления. Тот факт, что вы получили временную защиту в прошлом, не является основанием для ее повторного предоставления.
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Помощь

Если вам снова предоставят временную защиту, это не означает, что вы снова будете иметь право на государственную помощь, например, на оплачиваемое государством медицинское страхование и т. д.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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